Самарцы 31 мая смогут полюбоваться Голубой луной

Необычное оптическое явление будет заметно в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

В последний день весны, 31 мая, на небе можно будет увидеть Голубую луну. Ею смогут полюбоваться и самарцы. Необычность этого явления связана не с цветом спутника Земли, а с тем, что в мае произойдет сразу два полнолуния. Первое уже прошло, а вот второе — впереди.

«Промежуток времени между двумя полнолуниями 29,53 дня, что чуть короче средней продолжительности месяца, поэтому за ~2,7154 года в календаре накапливается дополнительное полнолуние», — объяснили в Московском планетарии.

Название «Голубая луна» пришло из английского языка, где это словосочетание означает исключительную редкость события.

Второе полнолуние за месяц происходит не каждый год, в следующий раз мы сможем его увидеть только в декабре 2028 года. Так что не теряем возможность и вечером 31 мая смотрим на Голубую луну.