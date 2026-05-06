В Пермском крае за 3 месяца диспансеризацию прошли более 200 тыс. человек

Более 200 тыс. жителей Пермского края прошли диспансеризацию в первом квартале этого года, сообщили в администрации губернатора региона. Обследования проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Так, у обследуемых было впервые выявлено более 4 тыс. случаев болезни системы кровообращения, 173 случая злокачественных новообразований, 91 случай хронических болезней органов дыхания и 535 случаев сахарного диабета. Всем пациентам было назначено лечение и установлено диспансерное наблюдение врача.
Напомним, записаться на диспансеризацию можно через мессенджер «Макс», портал «Госуслуги», по телефону медицинской организации или службы записи 122, а также при личном обращении в поликлинику.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.