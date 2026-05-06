Быть рядом. В Прикамье чествовали людей труда

Первомай в Пермском крае в этом году отметили по-особому: без массовых шествий, но с главным — вниманием к людям труда. При поддержке партии «Единая Россия» прошла масштабная акция «Край промышленный — край сильный», а активисты навестили ветеранов, чтобы лично поблагодарить тех, кто создавал силу Прикамья.
Промышленная мощь региона.
1 мая в Пермском крае прошла акция «Край промышленный — край сильный», посвящённая Году пермской промышленности. Коллективы предприятий, профсоюзы и студенты колледжей объединились, чтобы ещё раз подтвердить, что мы едины и готовы уверенно отвечать на любые вызовы времени.
Участники записали видеоролик с эмоциональными речёвками: «Мы за труд! Мы за промышленный край! Мы за сильный край! Мы за результат! Мы за будущее!».
Именно в Прикамье создаётся продукция, востребованная в России и далеко за её пределами: титан, удобрения, кабельная продукция, оборудование для энергетики и нефтехимии. За этими результатами стоят сотни тысяч людей — рабочие, инженеры, конструкторы, учёные. Их труд формирует промышленную мощь региона и обеспечивает его устойчивое развитие.
Инициативу поддержал губернатор Дмитрий Махонин. Он подчеркнул, что во все времена, когда было непросто, наш регион не отступал перед трудностями.
«И сегодня, когда враг снова пытается нас сломить, мы отвечаем так, как умеем — трудом, сплочённостью, ответственностью друг за друга. Первомай для жителей Пермского края всегда был праздником тех, кто привык не словами, а делом доказывать свою позицию. В этом и есть наш характер — сильный, надёжный, пермский!» — отметил глава региона.
Благодарность за труд.
«Единая Россия» всегда рядом с теми, кто создавал силу региона. Поэтому в яркий и солнечный первомайский день молодогвардейцы навестили ветеранов труда — лично поздравили, поблагодарили за беззаветный труд, пожелали им здоровья и долгих лет жизни.
Эльвира Васильевна Бояршинова всю свою жизнь посвятила работе с детьми. Начинала нянечкой в детском саду, затем воспитателем, а позже трудилась заведующей дошкольным учреждением Перми. Принимая у себя ребят из «Молодой гвардии», она не смогла скрыть эмоций и внезапно нахлынувших слёз.
«Внимание и забота — это самое главное, что нам нужно. Приятно, что нас не забывают, помнят и ценят, — говорит Эльвира Васильевна. Помимо своих троих сыновей она воспитала сотни пермских детишек, подарила им тепло своего доброго сердца, которое сейчас всё чаще даёт о себе знать. Поэтому самое главное, что пожелали ей молодогвардейцы», — это крепкого здоровья и побольше позитивных моментов в жизни.
Не теряет оптимизма и бодрости духа и Татьяна Наумовна Новоселецкая. Гостей она встречает ещё на лестничной клетке, обнимает и с радостью приглашает к себе домой. Больше 30 лет она работала диспетчером в центральной диспетчерской службе, управляла движением городских автобусов.
«Я и сейчас не сижу без дела. Вышиваю, делаю картины из пазлов и мозаики, вяжу, — делится своими увлечениями Татьяна Наумовна. — При ветеранской организации Мотовилихинского района есть творческий коллектив “БРЭМ”, шью им сценические костюмы».
Даже на заслуженном отдыхе пермские ветераны ведут активную общественную работу. Яркое подтверждение этим словам — ветеран Мотовилихинских заводов Ираида Ивановна Верьясова. На завод она попала в 14 лет, прошла путь от курьера до начальника бюро планирования. Но и на пенсии остаётся в строю, работает в Совете ветеранов и проводит для школьников уроки профориентации и патриотизма. А в свободное время пишет трогательные стихи про родной край.
«Любите свою малую и большую Родину. Это дом, где вы живёте, где живут ваши родители. Желаю вам найти себя в учёбе и в профессии. Не бойтесь сложностей, любите трудиться», — напутствует молодых ребят Ираида Ивановна.
Следовать примеру.
«В Пермском крае живут замечательные люди, — считают активисты “Молодой гвардии Единой России” Артемий Вяткин и Степан Зонов. — Восхищаемся их преданностью профессии, труду, родному краю. Нужно равняться на них и следовать их примеру».
По словам сенатора от Пермского края Вячеслава Григорьева, именно люди труда создают силу и устойчивость нашего региона: это инженеры и строители, энергетики и аграрии, врачи и педагоги, люди всех профессий.
«Наша задача сделать так, чтобы ни один из ветеранов не остался без внимания. Сейчас наша очередь быть рядом, поддерживать, заботиться. Это принципиальная позиция партии “Единая Россия”. Сильный край и сильная страна начинаются с уважения к человеку труда», — говорит Вячеслав Григорьев.