Юрий Шалабаев показал нижегородцам застрявшие в канализации отходы

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своих соцсетях поделился фотографиями с места ежедневных работ аварийных бригад АО «Объединенный коммунальный оператор». Сотрудникам нередко приходится бороться с засорами на сетях водоотведения.
«По их данным, только за 4 месяца 2026 года было устранено около 2200 засоров, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2025-го, и на 35% выше показателей 2024-го. Ежедневно аварийные бригады предприятия выезжают от 10 до 30 раз на устранение засоров и очистку приёмных отделений КНС», — написал Юрий Шалабаев.
На опубликованных фотографиях — результат работы аварийной бригады, которая несколько часов устраняла очередной засор и доставала из канализации около двух кубометров бытового мусора.
Фото: Телеграм/ Юрий Шалабаев.
«Черное, неприятного вида месиво — это отходы, которые должны были отправиться в ведро, но попали в унитаз: туалетная бумага, влажные салфетки, детские подгузники и другие предметы личной гигиены и не только», — объяснил мэр.
Шалабаев подчеркнул, что то время, которое работники организации тратят на устранение засоров, могло уделяться модернизации сетей и КНС. Исправить ситуацию могут сами нижегородцы, если перестанут избавляться от бытового и строительного мусора через унитаз.
