Четыре человека ранены в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ

В результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области пострадали четверо мирных жителей. Об этом 6 мая сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Дроны били по транспорту.

Источник: Коммерсантъ

В селе Черемошное Белгородского округа БПЛА атаковал легковой автомобиль. Двое мужчин получили минно-взрывные травмы и баротравмы. В городской больнице № 2 Белгорода им оказали помощь, лечение пострадавшие будут проходить амбулаторно.

FPV-дрон ударил по трактору на территории предприятия в городе Шебекино. Ранен мужчина, у него минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения, в том числе грудной клетки. Пострадавшего забрали в Шебекинскую ЦРБ. Туда также самостоятельно обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона в Шебекино 5 мая. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги.

«Ъ-Черноземье» писал, что 5 мая в районе села Лаптевка Ракитянского округа Белгородской области атаке FPV-дрона подвергся работавший в поле трактор. От полученных ранений тракторист скончался на месте происшествия. Всего же за прошлые сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области. Погибли два человека. Еще пятеро пострадали, в их числе 11-летний ребенок.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
