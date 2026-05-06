Платоновская премия-2026 присуждена Евгению Водолазкину

В обсуждении кандидатур приняли участие представители регионального правительства и профессионального сообщества, включая литературоведов, музыковедов и деятелей искусства. В этом году к экспертному совету присоединились также руководители ведущих творческих вузов — Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова и Театрального института имени Бориса Щукина. Платоновская премия ежегодно присуждается российским и зарубежным деятелям культуры в рамках Международного Платоновского фестиваля искусств за значительный вклад в развитие литературы и искусства. Лауреат получает диплом, памятный знак и денежную премию.