Полиция нашла нарколабораторию в Ардатовском округе Нижегородской области

Лабораторию обнаружили в частном доме в Ардатовском округе. Там нашли химический реактор, 40 канистр с реагентами, 37 кг кристаллообразного вещества и упаковку. Экспертиза показала, что в лаборатории производили наркотик PVP, который планировали продавать в разных российских регионах.