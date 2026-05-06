78-летний советчанин получил срок за растление 10-летней девочки

Вечером 21 июля 2025 года около одного из домов в Советске пенсионер совершил в отношении 10-летней девочки действия сексуального характера — заманив ребенка в укромное место, продемонстрировал школьнице свои половые органы, а затем предложил ей поступить так же. Девочка испугалась и убежала. До этого эпизода мужчина некоторое время наблюдал за играми потерпевшей и ее подруг на детской площадке, просил сесть к нему на колени, предлагал конфеты.