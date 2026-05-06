Почти все частные клиники Тамбовской области отказались от лицензий на аборты

Семь из восьми частных клиник Тамбовской области добровольно отказались от лицензий на аборты. Лишь одное медицинское учреждение имеет право на искусственное прерывание беременности. Об этом сообщили в региональном правительстве.
По итогам первого квартала 2026 года в Тамбовской области от аборта отказались 55,6% обратившихся за такой услугой женщин. В 2025 году показатель составлял 50,7% — тогда решение сохранить ребенка приняли 439 беременных. Об этом сообщили в тамбовском правительстве.
В то же время, по словам губернатора Евгения Первышова, в 2025 году на 5,6 тыс. новорожденных в регионе пришлось около 2 тыс. абортов. В середине апреля стало известно, что господин Первышов внес в Тамбовскую областную думу законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории региона.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в 2025 году 34,9% женщин, обратившихся в государственные клиники Курской области по поводу прерывания беременности, отказались от аборта. Это позволило сохранить 494 жизни.