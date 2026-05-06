Чечерин проверил работу Воскресенской, Семеновской и Борской больниц

5 мая заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин совершил рабочую поездку в северные районы региона — в Воскресенский муниципальный округ, муниципальный округ Семеновский и муниципальный округ город Бор. Вместе с министром здравоохранения Галиной Михайловой он проверил работу трех центральных районных больниц. Особое внимание было уделено результатам реализации в медучреждениях национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».
Глава Воскресенского округа Александр Запевалов и главный врач Воскресенской ЦРБ Наталья Ильина показали гостям поликлинику на 360 посещений в смену и стационар, где развернуто около 100 коек. Делегация осмотрела кабинеты, в которых проводится диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, а также хирургическое и педиатрическое отделения. В этих и многих других структурных подразделениях ЦРБ недавно был выполнен капитальный ремонт.
«Наша районная больница в последние годы развивается хорошими темпами: благодаря национальным проектам в рабочем поселке Воскресенское отремонтированы диагностические и лечебные площади, закуплено новое оборудование и мебель, а в соседних деревнях и селах построено несколько фельдшерско-акушерских пунктов. Самое главное, что у нас растет штат врачей и среднего медицинского персонала. Только в 2025 году в ЦРБ трудоустроились пять молодых специалистов из самых разных регионов страны — от Амурской области до Чувашии. Это два врача-терапевта, врач общей практики, врач-педиатр и врач УЗИ-диагностики. Жители дают положительную “обратную связь”», — рассказал Александр Запевалов.
В день визита гостей в рабочий поселок Воскресенское, в том числе на территории больницы, проводился субботник. Андрей Чечерин обратил внимание на то, что в ближайшие годы необходимо заниматься благоустройством больничного «городка».
В Семеновской ЦРБ делегацию встретили и.о. главного врача Виктория Фигарева и глава муниципального округа Семеновский Дмитрий Полуэктов.
Как отметила Галина Михайлова, Семеновская ЦРБ — это уже более крупное учреждение здравоохранения, где трудятся в общей сложности около 550 человек. Здесь действует первичное сосудистое отделение, травмоцентр (центр ДТП), перинатальный центр и центр амбулаторной онкологической помощи. В этих подразделениях оказывают помощь не только местным жителям, но и нижегородцам, проживающим в соседних муниципалитетах.
«На ближайшую пятилетку, с 2026-го по 2030-й годы, перед больницей поставлена огромная задача — полностью привести в порядок материально-техническую базу. Нам удалось войти в программу “Модернизация первичного звена здравоохранения” нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь” и получить 517 млн рублей на эти цели. Ремонт начнется с перинатального центра, поэтому в рамках визита мы посетили именно это здание. Могу сказать, что коллеги достаточно грамотно подошли к проекту ремонтных работ: одно из правильных и логичных решений — создание на первом этаже современной женской консультации», — сообщила Галина Михайлова.
По итогам визита заместитель губернатора и министр здравоохранения выразили удовлетворенность результатами трехмесячной работы исполняющей обязанности руководителя ЦРБ Виктории Фигаревой, которая в ближайшее время будет официально назначена главным врачом.
В городе Бор делегация осмотрела операционную и палаты нового регионального сосудистого центра. Он открылся в 2025 году и вышел на полную мощность в феврале 2026 года. О первых итогах работы центра рассказали главный врач Борской ЦРБ Елена Гребенкина и глава местного самоуправления администрации муниципального округа город Бор Алексей Боровский.
За прошедшие три месяца врачи приняли уже свыше 300 пациентов. Более чем в 200 случаях больным была выполнена коронарография. Важно, что пациенты проходят это исследование без длительного ожидания: по заключению врача-кардиолога оформить электронное направление на процедуру может участковый терапевт. Кроме того, более чем в 100 случаях нижегородцам было выполнено стентирование — как планово, так и экстренно.
«Региональный сосудистый центр на Бору — это место, где спасают пациентов с инфарктами и инсультами со всего севера нашей области. Например, из Семенова больных довозят машины скорой помощи, а из Шахуньи — вертолеты санитарной авиации. В создание центра было вложено свыше 300 миллионов рублей. Эти денежные средства позволили создать все необходимые условия для предоставления качественной высокотехнологичной медицинской помощи», — резюмировал Андрей Чечерин.
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли для качественного увеличения продолжительности жизни населения России.
Национальный проект «Семья» является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он включает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи в части поддержки материнства и детства.