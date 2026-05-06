Чечерин проверил работу Воскресенской, Семеновской и Борской больниц

«Наша районная больница в последние годы развивается хорошими темпами: благодаря национальным проектам в рабочем поселке Воскресенское отремонтированы диагностические и лечебные площади, закуплено новое оборудование и мебель, а в соседних деревнях и селах построено несколько фельдшерско-акушерских пунктов. Самое главное, что у нас растет штат врачей и среднего медицинского персонала. Только в 2025 году в ЦРБ трудоустроились пять молодых специалистов из самых разных регионов страны — от Амурской области до Чувашии. Это два врача-терапевта, врач общей практики, врач-педиатр и врач УЗИ-диагностики. Жители дают положительную “обратную связь”», — рассказал Александр Запевалов.