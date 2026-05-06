В Ростовской области объем продаж препаратов от сахарного диабета вырос на 110%

В первом квартале 2026 года в аптеках Ростовской области было продано препаратов для лечения сахарного диабета почти на 827,7 млн руб., что на 110% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда объем продаж составлял 394,9 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе DSM Group.