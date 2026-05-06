«Минсктранс» пустит автобусы на «Линию Сталина»

Там уточнили, что автобусный маршрут № 948Э вводится в предстоящие субботу и воскресенье, чтобы обеспечить доставку зрителей на праздничные мероприятия, которые пройдут в историко-культурном комплексе (ИКК).
Сообщается, что 9 мая первый пригородный автобус № 948Э отправится от диспетчерской станции «Кунцевщина» в 8:55 и будет курсировать через каждые 10−20 минут. Последний рейс на «Линию Сталина» поедет в этот день в 16:40.
Отправление первого рейса с ИКК в сторону Минска 9 мая — в 9:45. Затем обратные автобусы будут отправляться с той же периодичностью в 10−20 минут, а последний рейс с «Линии Сталина» будет в 17:35.
В воскресенье 10 мая автобусы будут курсировать по временному маршруту от ДС «Кунцевщина» с 9:00 через каждые 15−25 минут, последнее отправление — в 17:00.
В обратном направлении, от остановочного пункта «Линия Сталина», движение на маршруте № 948Э начнется 10 мая в 9:55 и закроется рейсом в 17:50.
В «Минсктрансе» добавили, что за проезд будет взиматься плата по действующему экспрессному пригородному тарифу.
Ранее столичное транспортное предприятие предупредило пассажиров об изменениях в графике и маршрутах движения общественного транспорта в Минске, которые связаны с празднованием Дня Победы.