Ученые БФУ создали биочернила на основе животного коллагена

Ученая приняла участие в заседании консорциума «Инженерия здоровья». Сообщество объединяет ведущие научные и образовательные организации, а также компании в сфере 3D-биопринтинга. «Для нас очень ценно общаться с коллегами, узнавать об обновлениях проектов и разработке продуктовых решений. А когда ты можешь еще и представить конкретные результаты — например, что наши биочернила прошли испытания на мезенхимальных стволовых клетках и оказались нетоксичными, — это придает уверенность и показывает, что мы движемся в правильном направлении», — рассказала Левада.