Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые БФУ создали биочернила на основе животного коллагена

Проект поддержала федеральная программа «Приоритет 2030».

Заведующая лабораторией биомедицинских приложений БФУ им. И. Канта Екатерина Левада представила результаты работы проекта по созданию биочернил на основе коллагена животного происхождения, модифицированного галловой кислотой. Как сообщает пресс-служба БФУ им. Канта, при контакте с мезенхимальными стволовыми клетками материал показал полную нетоксичность, что подтвердило его биосовместимость и перспективность для тканевой инженерии.

Ученая приняла участие в заседании консорциума «Инженерия здоровья». Сообщество объединяет ведущие научные и образовательные организации, а также компании в сфере 3D-биопринтинга. «Для нас очень ценно общаться с коллегами, узнавать об обновлениях проектов и разработке продуктовых решений. А когда ты можешь еще и представить конкретные результаты — например, что наши биочернила прошли испытания на мезенхимальных стволовых клетках и оказались нетоксичными, — это придает уверенность и показывает, что мы движемся в правильном направлении», — рассказала Левада.

Проект «Разработка биочернил на основе коллагена» поддержала федеральная программа «Приоритет 2030».