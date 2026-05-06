В Башкирии в этом году появятся более 80 новых автобусов

Приобретение 83 автобусов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» запланировано в этом году в Республике Башкортостан. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Обновление автобусного парка обсудили на заседании регионального правительства под председательством премьер-министра Андрея Назарова. По словам главы кабмина, к 2030 году необходимо довести долю парка общественного транспорта со сроком эксплуатации не старше нормативного до 85%. Для достижения этой цели требуется приобрести еще более 1 тыс. автобусов.
«Данный показатель в нашем регионе составляет 79%. Планомерное обновление подвижного состава в республике ведется с 2019 года. За этот период приобретено 1,5 тысячи единиц транспорта малого, среднего и большого классов, включая автобусы, приспособленные для перевозки маломобильных групп населения», — отметил Назаров.
Как рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова, в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в ближайшие три года планируется закупить 421 единицу транспорта. В этом году 63 автобуса направят на обслуживание маршрутов Уфы и уфимской агломерации, 10 автобусов отправятся в Нефтекамск, еще 10 — в Стерлитамак.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.