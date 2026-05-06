Бастрыкин поручил проверить ситуацию с инвалидом из Стройного

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с жильём для 58-летнего инвалида из посёлка Стройного Калининградской области. Мужчина — единственный жилец многоквартирного дома 1922 года постройки на улице Светлой. Здание давно находится в непригодном состоянии, в 2023 году его признали аварийным, однако благоустроенную квартиру инвалиду до сих пор не предоставили. Сроки расселения установлены только на 2030 год.