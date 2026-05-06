Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин поручил проверить ситуацию с инвалидом из Стройного

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с жильём для 58-летнего инвалида из посёлка Стройного Калининградской области. Мужчина — единственный жилец многоквартирного дома 1922 года постройки на улице Светлой. Здание давно находится в непригодном состоянии, в 2023 году его признали аварийным, однако благоустроенную…

Источник: Янтарный край

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с жильём для 58-летнего инвалида из посёлка Стройного Калининградской области. Мужчина — единственный жилец многоквартирного дома 1922 года постройки на улице Светлой. Здание давно находится в непригодном состоянии, в 2023 году его признали аварийным, однако благоустроенную квартиру инвалиду до сих пор не предоставили. Сроки расселения установлены только на 2030 год.

Как сообщили в СК РФ, жительница области обратилась к председателю ведомства через Информационный центр. Заявительница рассказала, что её брату-инвалиду вместо нормального жилья предложили квартиру из маневренного фонда — на пятом этаже многоквартирного дома. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.

В СУ СК России по Калининградской области уже организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Дмитрию Канонерову доложить о промежуточных результатах проверки и принятом решении, а также о работе по реализации права инвалида на благоустроенное жильё. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.