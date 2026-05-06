«Защитники Отечества» и Наццентр «Россия» запустили проект ко Дню Победы

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Совместная акция фонда «Защитники Отечества» и Национального центра «Россия», приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в Москве, сообщили в пресс-службе фонда.
«Акция “Наследники Победителей” организована Национальным центром “Россия” совместно с фондом “Защитники Отечества”. Ее целью является демонстрация непрерывности традиций служения Родине и вклада каждой семьи в историю страны. Посетители могут через личные истории увидеть, что героизм и патриотизм — не абстрактные понятия, а реальные примеры, которые вдохновляют и объединяют людей», — говорится в релизе.
Как отметили в фонде, в основу экспозиции легли фотопары: ветераны Великой Отечественной войны и их потомки — участники специальной военной операции. Истории героев представляют регионы от Якутии до Чечни, от Удмуртии до Костромской области, что подчеркивает многообразие народов нашей страны.
«Каждая история — живая связь времен, показывающая, как традиции служения Родине передаются из поколения в поколение. Например, в семье Ивана Кириллина из Якутии прадед Григорий Алексеевич Анисимов воевал на Ленинградском фронте и был награжден орденом Красной Звезды. Иван в 2022 году ушел добровольцем на специальную военную операцию и получил орден Мужества», — сказали в «Защитниках Отечества».
Истории героев можно увидеть на медиаэкранах и медиафасаде на западном входе Наццентра «Россия», а также в его филиалах в Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.