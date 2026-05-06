В Ростов прибыл ретропоезд, участвовавший в Сталинградской битве

«Граждане и гражданки, внимание! На главный путь станции Ростов-главный прибывает участник Сталинградской битвы ретропоезд “Победа”, — неслось из всех динамиков донского железнодорожного вокзала. Собравшаяся на перроне публика встретила состав овациями, а военный оркестр — торжественным маршем. Наверное, так в 1945 году ростовчане встречали прибывавшие из Германии воинские эшелоны.

Источник: "Российская газета"

Кстати, участник Сталинградской битвы — это не метафора. Паровоз с обозначением Эр 739−99 реально участвовал в сражении на Волге.

Машинисты Северо-Кавказской железной дороги называют его «локомотив с пробитым сердцем». Дело в том, что на корпусе паровоза до сих пор видны латки от ран — осколков немецких снарядов, пробивших корпус парового котла.

Локомотив построили в 1935 году в цехах Брянского паровозостроительного завода. Для своего времени локомотив обладал прекрасными характеристиками: мог разгоняться до 65 километров в час и при этом тащить многотонный железнодорожный состав.

С 1941 года локомотив Эр 739−99 в составе колонны паровозов особого резерва № 38 обслуживал прифронтовые участки в районе Сталинграда. После войны железнодорожники не списали «раненый» локомотив, и теперь он стал частью передвижного музея.

«Поезд передает атмосферу нашей победы. Возле эшелона пахнет креозотом, солярой, углем, как будто поезд выскочил через окно времени из 1945 года», — рассказал ростовчанин Николай Байзентинов.

А еще в составе эшелона жители Ростова-на-Дону смогут увидеть предметы, которые воссоздают атмосферу военного времени. На платформах размещены легендарный грузовик «Полуторка», зенитные орудия и самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 «Зверобой».

Кроме того, ростовчане смогут увидеть теплушки, вагон-душ и вагон-ресторан времен Великой Отечественной.