Мэрия Волгограда уточнила происхождение баннера к 9 Мая, возмутившего людей

ВОЛГОГРАД, 6 мая — РИА Новости. Мэрия Волгограда в комментарии РИА Новости уточнила, что возмутивший горожан размещенный в центре города ко Дню Победы баннер не сгенерирован нейросетью, а лишь отредактирован, и за его основу взят исторический снимок марширующих по Берлину в мае 1945 года советских солдат.
Волгоградские СМИ обратили внимание на баннер ко Дню Победы, размещенный на остановке «Комсомольская» в Волгограде, который якобы сгенерирован нейросетью. Издание V1.ru со ссылкой на неравнодушного читателя пишет, что он заметил на картинке «поплывшие» лица солдат и недостающие детали в их форме.
По информации разместившей баннер организации, отметили в пресс-службе мэрии, изображение изготовлено на основании исторического снимка, на котором запечатлены советские солдаты, марширующие в Берлине в мае 1945 года.
«Изображение отредактировано с помощью современных технологий в стилистике живописи, при которой мазки кисти могут уменьшать заметность мелких деталей», — сказали в пресс-службе на вопрос, действительно ли баннер создан с помощью ИИ.