Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Аткарском районе Саратовской области высадили 2 тысячи сеянцев сосны

Работы прошли вблизи деревни Новой Ивановки.

Источник: Национальные проекты России

Акция по высадке 2 тыс. сеянцев сосны обыкновенной прошла вблизи деревни Новой Ивановки в Аткарском районе Саратовской области в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Мероприятие стало частью реализации лесоклиматического проекта. Акцию организовала автономная некоммерческая организация «Древо жизни».

«В 2025 году по инициативе организации, при содействии жителей области и, конечно, лесохозяйственных учреждений в двух лесничествах, Вольском и Красноармейском, высадили на 90 гектарах более 360 тысяч сеянцев. В этом сезоне планка поднята выше. Для посадок предоставлены лесные участки в Аткарском и Красноармейском лесничествах на общей площади 135,8 гектара. Планируется высадить свыше 500 тысяч сеянцев», — отметил министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин.

Напомним, в 2026 году воспроизводство лесов будет обеспечено на уровне не менее 4 тыс. га. Такое поручение дал губернатор области Роман Бусаргин.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше