В Аткарском районе Саратовской области высадили 2 тысячи сеянцев сосны

Акция по высадке 2 тыс. сеянцев сосны обыкновенной прошла вблизи деревни Новой Ивановки в Аткарском районе Саратовской области в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Мероприятие стало частью реализации лесоклиматического проекта. Акцию организовала автономная некоммерческая организация «Древо жизни».
«В 2025 году по инициативе организации, при содействии жителей области и, конечно, лесохозяйственных учреждений в двух лесничествах, Вольском и Красноармейском, высадили на 90 гектарах более 360 тысяч сеянцев. В этом сезоне планка поднята выше. Для посадок предоставлены лесные участки в Аткарском и Красноармейском лесничествах на общей площади 135,8 гектара. Планируется высадить свыше 500 тысяч сеянцев», — отметил министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин.
Напомним, в 2026 году воспроизводство лесов будет обеспечено на уровне не менее 4 тыс. га. Такое поручение дал губернатор области Роман Бусаргин.
