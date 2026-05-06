В Аткарском районе Саратовской области высадили 2 тысячи сеянцев сосны

«В 2025 году по инициативе организации, при содействии жителей области и, конечно, лесохозяйственных учреждений в двух лесничествах, Вольском и Красноармейском, высадили на 90 гектарах более 360 тысяч сеянцев. В этом сезоне планка поднята выше. Для посадок предоставлены лесные участки в Аткарском и Красноармейском лесничествах на общей площади 135,8 гектара. Планируется высадить свыше 500 тысяч сеянцев», — отметил министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин.