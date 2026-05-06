На Дону перезахоронили останки шести красноармейцев

Администрация Шолоховского района напомнила, что в 1942 году на этой земле шли ожесточённые бои. Именно с Еланского плацдарма началось освобождение первых населённых пунктов Ростовской области, а также победоносное наступление на Сталинград и Луганск в рамках стратегических операций «Уран» и «Малый Сатурн».