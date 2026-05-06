На Дону перезахоронили останки шести красноармейцев

5 мая на поле Славы в станице Вёшенской прошла торжественная церемония захоронения останков советских воинов, обнаруженных осенью 2025 года в ходе поисковой экспедиции в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти‑2026» на территории Шолоховского района. Установить имена погибших, к сожалению, не удалось.
Администрация Шолоховского района напомнила, что в 1942 году на этой земле шли ожесточённые бои. Именно с Еланского плацдарма началось освобождение первых населённых пунктов Ростовской области, а также победоносное наступление на Сталинград и Луганск в рамках стратегических операций «Уран» и «Малый Сатурн».
В ходе церемонии: иерей Верхнедонского округа Роман Митяшин совершил панихиду; прозвучали оружейные залпы; была объявлена минута молчания; участники мероприятия возложили цветы к могиле.
Особо отмечена работа поисковиков на одном из участков реконструкции поля боя: на площади всего 10 кв. м найдены: 505 винтовочных патронов; 23 гильзы от пистолета ТТ; 40 осколков артиллерийского снаряда.
Глава Шолоховского района Олег Дельнов поблагодарил поисковиков и подчеркнул важность сохранения памяти о героях для подрастающего поколения.