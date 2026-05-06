Нижегородская область поделилась опытом реализации проектов КРТ с регионами России

Заместитель министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Михаил Генин выступил в качестве эксперта на модуле программы повышения квалификации, организованной Минстроем России. Образовательный блок был посвящен комплексному развитию территорий (КРТ) и проводился в рамках федерального проекта «Новый ритм строительства» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Слушателями стали представители региональных и муниципальных органов власти со всей страны.
Михаил Генин представил коллегам практический опыт Нижегородской области в сфере КРТ, рассказал об особенностях подхода к преобразованию городских пространств и о ключевых результатах, которых удалось достичь региону. Доклад вызвал живой интерес у аудитории. В частности, внимание слушателей привлекли две нижегородской практики.
В первую очередь, коллеги из регионов России заинтересовали поиск и четкое определение баланса в распределении обязательств между всеми участниками КРТ. Как пояснил Михаил Генин, в Нижегородской области под каждую территорию ищут свое решение. Мастер-план КРТ с самого начала содержит точные расчеты потребностей: сколько нужно мест в школах, детских садах, какая нагрузка ляжет на поликлиники и транспорт. От этих цифр отталкиваются при формировании обязательств инвестора и города. Регион различает два типа проектов — по инициативе правительства и по инициативе правообладателя; для каждого выстраивается своя экономическая модель с разными сроками и пулом обязательств. Принятое решение фиксируется по итогам обсуждения с органами власти и местного самоуправления на региональном штабе по вопросам реализации градостроительной политики.
Кроме того, нижегородский опыт показал, как работать с КРТ в исторической части города. Нижний Новгород обладает богатым наследием, регион наработал практику вовлечения объектов культурного наследия в проекты комплексного развития территорий. Старинные купеческие дома, храмы и исторические улицы интегрируются в ткань современных кварталов, превращаясь в их смысловые и пространственные центры.
«Нижегородская область накопила серьезный практический материал по комплексному развитию территорий. Мы рады, что наш опыт востребован коллегами из других регионов и готовы продолжать делиться наработками, чтобы вместе повышать качество городской среды», — отметил Михаил Генин.
Участие Нижегородской области в образовательной программе Минстроя России в качестве эксперта подтверждает признание передового опыта региона в сфере КРТ и способствует его тиражированию в масштабах всей страны.