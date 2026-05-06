Нижегородская область поделилась опытом реализации проектов КРТ с регионами России

В первую очередь, коллеги из регионов России заинтересовали поиск и четкое определение баланса в распределении обязательств между всеми участниками КРТ. Как пояснил Михаил Генин, в Нижегородской области под каждую территорию ищут свое решение. Мастер-план КРТ с самого начала содержит точные расчеты потребностей: сколько нужно мест в школах, детских садах, какая нагрузка ляжет на поликлиники и транспорт. От этих цифр отталкиваются при формировании обязательств инвестора и города. Регион различает два типа проектов — по инициативе правительства и по инициативе правообладателя; для каждого выстраивается своя экономическая модель с разными сроками и пулом обязательств. Принятое решение фиксируется по итогам обсуждения с органами власти и местного самоуправления на региональном штабе по вопросам реализации градостроительной политики.