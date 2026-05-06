В Староминском районе Кубани в этом году завершат ремонт путепровода

Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 176-м км трассы Краснодар — Ейск планируют завершить в III квартале этого года, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Работы ведутся в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Подрядная организация уже завершила монтаж мостового пролета. Также на объекте сделали деформационные швы, установили перила и ограждения и выполнили устройство дополнительного выравнивающего слоя и гидроизоляции проезжей части. Специалисты продолжают установку бортовых камней и монтаж системы ночного освещения.
Все строительно‑монтажные работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным графиком. Отмечается, реализация проекта позволит повысить безопасность и комфорт передвижения по трассе Краснодар — Ейск, а также увеличит пропускную способность этого участка дороги.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.