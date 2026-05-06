Шоколад в России подорожал до 20%

Шоколад в России за последний год заметно подорожал, однако динамика цен по брендам оказалась неоднородной.

Источник: Нижегородская правда

За последний год цены на шоколад в России значительно выросли, однако их изменение по разным брендам оказалось неодинаковым. Некоторые популярные марки подорожали почти на 20%, в то время как другие, напротив, стали доступнее. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на данные сервиса мониторинга цен «Ценозавр».

Согласно результатам исследования, проведенного в торговых сетях различных городов России, наиболее существенно подорожал шоколад Ritter Sport. Стоимость плитки весом 100 граммов увеличилась на 19,8%, достигнув в среднем 231,5 рубля. Другие известные бренды также показали заметный рост цен: Milka (80 г) подорожала на 16,3% до 143,5 рубля, «Россия — щедрая душа» (75 г) — на 18,2% до 105,8 рубля, а «Воздушный» (80 г) — на 13,8% до 140,1 рубля.

В то же время, шоколад Alpen Gold продемонстрировал более сдержанную динамику: его плитка весом 80 граммов увеличилась в цене всего на 3,4%, до 91,9 рубля. На фоне общего повышения цен выделяется шоколад «Алёнка», который за год стал дешевле на 11,3%, и его средняя стоимость составила 109,9 рубля за плитку весом 75 граммов.

Эксперты также обратили внимание на разнообразие форматов упаковки шоколада. Помимо стандартных 75−90 граммов, на полках магазинов можно найти плитки весом 70, 82 и 100 граммов. Это может влиять на восприятие стоимости продукта покупателями.

Следует отметить, что в исследовании приведены средние цены без учета скидок и акций, которые часто встречаются в магазинах.