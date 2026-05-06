Табло врёт, павильон в кустах: что снова не так с общественным транспортом в Калининграде

«Клопс» продолжает рубрику «Сам себе контролёр».

Источник: Клопс.ru

Калининградцы пожаловались на очередные проблемы с общественным транспортом. В рубрике «Сам себе контролёр» «Клопс» собрал новые истории от пассажиров.

Дважды списали деньги за проезд.

2 мая калининградка дважды оплатила проезд за двоих человек в автобусе № 24. Сначала она приложила карту к валидатору, а через несколько минут к ней подошла кондуктор и ещё раз продала билеты.

«На мою просьбу вернуть вторую оплату кондуктор, простите за выражение, как с цепи сорвалась: начала орать на весь автобус, что я сама виновата и ничего она возвращать не будет. Но оплата прошла дважды, деньги надо вернуть. Это факт!» — рассказала женщина.

Путаница с расписанием.

Ещё одна жалоба связана с репетициями парада. По Советскому проспекту ходили не все автобусы, но на табло отображалось, что транспорт идёт по расписанию.

Кстати, на том же Советском, по словам жителей, нет информации о троллейбусе № 2 и автобусе № 22. При этом на схемах остаются маршруты, которых уже давно нет.

Павильон лежит в кустах.

На трассе Пионерский — Зеленоградск один из павильонов снесли, и уже некоторое время он лежит в кустах. На другой стороне дороги на остановке нет расписания, а она сама, как говорят местные жители, обшита материалом, которым обычно закрывают мусорные контейнеры.

На «Клопс» работает постоянная рубрика «Сам себе контролёр», редакция публикует значимые для пассажиров новости общественного транспорта Калининграда и области. Свои обращения можно направлять на адрес электронной почты auto@klops.ru.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
