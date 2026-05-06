Нарколабораторию накрыли в частном доме в Ардатовском районе

Нарколабораторию в частном доме накрыли в Ардатовском районе. Оттуда изъяли более 37 кг наркотических средств, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ПФО.
Всей лабораторией промышлял 36-летний мужчина, который уже был ранее судим. При обследовании его дома полицейские обнаружили химический реактор, 40 канистр объемом от 5 до 65 литров с химической жидкостью, 37 пакетов с солью PVP и оборудование для производства и расфасовки наркотиков.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Его арестовали.
