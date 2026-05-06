Более 60 компаний поучаствовали в выставке «СТРОЙ-ВОЛГА. ЖКХ» в Волгограде

Межрегиональная выставка-форум «СТРОЙ-ВОЛГА. ЖКХ» состоялась 22−24 апреля в Волгограде в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». К мероприятию присоединились 66 организаций, сообщили в комитете жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области.
Площадка объединила профессионалов отрасли и продемонстрировала современные тенденции развития жилищно-коммунального хозяйства, стройиндустрии и сферы благоустройства.
В работе выставки приняли участие организации и компании сферы строительства и ЖКХ, в том числе производители и поставщики оборудования и материалов. Помимо региональных предприятий, к мероприятию присоединились компании Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодара, Хабаровска, Ростова-на-Дону, Ульяновска.
Участники продемонстрировали достижения в сфере благоустройства, а для посетителей выставки проводились специализированные панельные дискуссии. Кроме того, прошла ярмарка вакансий предприятий строительной, жилищно-коммунальной и транспортной сферы. Посетители получили актуальную информацию о ситуации на региональном рынке труда, государственных услугах в сфере занятости населения для граждан и работодателей, а также узнали о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей в приоритетных отраслях экономики.
В ходе выставки также работал информационный стенд Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Кроме того, посетителям рассказали о проведении Всероссийского голосования за выбор объектов для благоустройства.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.