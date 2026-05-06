Общегородских мероприятий не запланировали в Воронеже на 9 Мая

В начале этой недели «Ъ-Черноземье» писал, что от проведения военного парада 9 мая на площади Ленина в Воронеже в 2026 году отказались в связи с усилением мер безопасности. Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что власти не имеют права рисковать, «ведь на параде всегда большое скопление людей, а это увеличивает соблазн врага устроить провокации». Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате и начнется в 12:00.