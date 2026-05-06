В Башкирии в этом году отремонтируют более 100 км туристических дорог

Более 100 км туристических дорог отремонтируют в этом году в Республике Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», что на 25 км больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Работы проведут на дорогах Уфа — Инзер — Белорецк, Кропачево — Месягутово — Ачит, М-5 «Урал» — Киргиз — Мияки, Толбазы — Красноусольский, Ишимбай — Воскресенское — Мелеуз и других. Подрядные организации обновят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку.
«Работы будут проводиться в Абзелиловском, Баймакском, Белорецком, Бирском, Гафурийском, Ишимбайском, Мечетлинском и других районах республики. Здесь расположены туристические объекты, места отдыха. Поэтому нагрузка на данные дороги достаточно высокая», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.
Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в регионе планируют привести в нормативное состояние около 200 км дорог и 15 мостов общей протяженностью 1,9 тыс. пог. м.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.