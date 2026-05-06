В Башкирии в этом году отремонтируют более 100 км туристических дорог

Более 100 км туристических дорог отремонтируют в этом году в Республике Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», что на 25 км больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.