«Великая Всероссийская»: Глеб Никитин анонсировал открытие масштабной выставки в Нижнем Новгороде

Историческая выставка 1896 года стала крупнейшей за всю историю всероссийских выставок и единственной, получившей статус «Великая». Ее площадь превышала 80 гектаров, было построено более 170 павильонов, а число посетителей превысило миллион человек. Именно здесь были представлены гиперболоидная башня Владимира Шухова, грозоотметчик Александра Попова и первый русский автомобиль Яковлева и Фрезе. К открытию выставки в Нижнем Новгороде также запустили первый на территории современной России электрический трамвай.