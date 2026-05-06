«Великая Всероссийская»: Глеб Никитин анонсировал открытие масштабной выставки в Нижнем Новгороде

Организаторами выставки выступили министерство культуры Нижегородской области, министерство цифрового развития и связи региона, АНО «Горький Тех» и Нижегородский государственный художественный музей.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что выставка 1896 года стала символом технологического рывка страны.
«130 лет назад Нижний Новгород почти на 125 дней стал столицей прогресса Российской империи. В рекордные сроки были возведены 170 павильонов, где демонстрировались главные достижения науки, техники и искусства. Задача нашего проекта — показать связь эпох и развитие отечественной науки и промышленности от первых инженерных прорывов до современных технологических решений», — подчеркнул глава региона.
Историческая выставка 1896 года стала крупнейшей за всю историю всероссийских выставок и единственной, получившей статус «Великая». Ее площадь превышала 80 гектаров, было построено более 170 павильонов, а число посетителей превысило миллион человек. Именно здесь были представлены гиперболоидная башня Владимира Шухова, грозоотметчик Александра Попова и первый русский автомобиль Яковлева и Фрезе. К открытию выставки в Нижнем Новгороде также запустили первый на территории современной России электрический трамвай.
Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков сообщил, что проект объединит историческое наследие и современные технологии.
«Сегодня мы снова собираем самые передовые технологии, но уже на мультиформатной выставке. Для гостей будет доступно цифровое погружение в пространство выставки, а отдельное место займет виртуальный экскурсовод на базе искусственного интеллекта», — отметил он.
Экспозиция будет выстроена по хронологическому принципу и проведет посетителей через шесть тематических разделов — от подготовки выставки XIX века до современных технологических решений. В проекте предусмотрен отдельный цифровой слой: виртуальная 360-градусная экскурсия, дополненная реальность и интерактивный макет выставочного городка, созданный с помощью 3D-печати.
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов подчеркнул значимость проекта для сохранения исторической памяти. По его словам, многие достижения выставки 1896 года сегодня незаслуженно забыты, хотя именно они повлияли на развитие отечественной промышленности и культуры.
Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова рассказала, что работа над проектом ведется уже несколько лет. Экспозиция расскажет не только о самой выставке, но и о людях, связанных с ней — ученых, архитекторах, художниках и изобретателях, среди которых Федор Шаляпин, Максим Горький, Дмитрий Менделеев, Михаил Врубель и Владимир Шухов.
Организаторы отмечают, что проект позволит вернуть интерес к истории Всероссийских выставок, материалы о которых долгое время оставались в архивных фондах и практически не публиковались в советский период.
Фото: Ксения Кобалия / ФедералПресс.