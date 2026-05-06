Для жителей Чернушки и Добрянки прокачали интернет

Более 60 тысяч жителей получили доступ к Сети на высоких скоростях.

Источник: Комсомольская правда

МТС обновило свои сети Чернушке и Добрянке. В результате рефарминга — перевода 3G в современный стандарт LTE — скорость мобильного интернета выросла в среднем на 45%. Благодаря обновлению телеком-оборудования ещё более 60 тысяч жителей Прикамья получили доступ к высоким скоростям.

«Благодаря проведённым работам мы точечно закрыли зоны, где требовалось усиление сети. Это позволило не только расширить ёмкость, но и прокачать покрытие в густонаселённых районах. Мы видим устойчивый рост потребления мобильного интернета, поэтому перераспределили нагрузку так, чтобы жители этих двух городов могли с комфортом решать рабочие задачи, учиться и отдыхать онлайн. LTE уже давно перестал быть просто технологией для крупных мегаполисов — это базовая необходимость, и мы делаем всё, чтобы связь оставалась быстрой и надёжной», — отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Чернушка и Добрянка — ключевые промышленные центры южного и центрального Прикамья. Чернушка является сердцем нефтедобычи на юге региона, а Добрянка, расположенная на берегу Камского водохранилища, славится Пермской ГРЭС — крупнейшей электростанцией края. Развитие телеком-инфраструктуры в этих городах способствует поддержке местного бизнеса и открывает новые цифровые возможности для их жителей.