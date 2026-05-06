Создана крупнейшая в мире база данных противоопухолевой активности металлов

На основе собранных данных ученые обучили модели машинного обучения, которые умеют предсказывать, будет ли новое соединение подавлять рост раковых клеток — еще до его синтеза в лаборатории. Модель показала высокое качество при отборе перспективных соединений: она значительно сужает круг веществ — «кандидатов», которые стоит проверить в лаборатории. Показательна проверка на практике: модель обучили на статьях, опубликованных до 2024 года, а затем протестировали на новых работах 2025 года. В 9 случаях из 10 она верно определяла, какие соединения действительно способны подавлять рост опухолевых клеток, что в два раза лучше результатов случайного отбора.