Жителям Калининградской области хотят показать, с какими «управляйками» лучше не связываться

После жалоб на зимнюю уборку в регионе создадут рейтинг УК.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области из-за многочисленны жалоб жителей управляющие компании будут оценивать по единому стандарту. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале.

«Эта зима сформировала много вопросов к работе управляющих компаний. Получали шквал сообщений и жалоб. Поэтому подготовили стандарт, по которому будем оценивать УК. В этом нам поможет и “Народный фронт”», — заявил глава региона.

Управляющие компании будут проверять по нескольким направлениям. Специалисты оценят, как они исполняют предписания, ведут финансовые дела, содержат дома и работают с обращениями жильцов. Отдельно учтут, насколько собственники довольны качеством обслуживания. Для этого разработали специальный опрос.

«По итогу сделаем рейтинг. И если вы захотите сменить УК, то сможете сделать выбор на основе этого списка, увидеть, кто как работает, с какими компаниями вообще не стоит связываться. По тем, кто системно не справляется, будем идти в суд и добиваться лишения лицензии. Уже сейчас в работе три таких дела», — добавил Беспрозванных.

Рейтинг УК предлагали создать и на федеральном уровне. Депутаты Госдумы хотели размещать его на сайте ГИС ЖКХ. По замыслу авторов инициативы, мера поможет постепенно убрать с рынка слабые и недобросовестные компании.