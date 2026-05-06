В Перми 7 мая временно изменят движение межмуниципальных автобусов

В Перми 7 мая с 05:00 до 23:59 будет действовать временная схема движения для ряда межмуниципальных автобусных маршрутов.
Изменения коснутся рейсов № 116 (Пермь — село Старые Ляды), № 117 (Пермь — село Сылва), № 118 (Пермь — село Троица), № 175 (Пермь — посёлок Полазна) и № 530 (Пермь — Добрянка, улица Победы).
При движении в сторону автовокзала автобусы будут следовать от остановки «Цирк» через улицу Крупской, бульвар Гагарина, улицу Революции, улицу Куйбышева и улицу Пушкина.
В обратном направлении маршрут пройдет по улицам Революции, бульвару Гагарина и Крупской, после чего движение продолжится по стандартной схеме.
Также часть остановок временно обслуживаться не будет. Для маршрутов № 116, № 117 и № 118 исключаются остановки «улица Сибирская» и «улица Луначарского». Вместо остановки «улица Луначарского» пассажиры смогут пользоваться остановкой «ТРК Семья».