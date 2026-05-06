В Ростовской области работникам предприятия вернули долг в 7,1 млн рублей

В Ростовской области работникам коммерческого предприятия выплатили задолженность по зарплате в размере 7,1 млн рублей. Однако это произошло только после вмешательства прокуратуры, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Оказалось, деньги не получали 115 человек. Сотрудники прокуратуры провели проверку и, когда нарушение подтвердилось, приняли меры реагирования.
Какие именно меры помогли, в ведомстве не уточнили, но после этого работодатель полностью погасил долг перед персоналом своего предприятия.
