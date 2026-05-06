Волгоградка претендует на звание «Народного почтальона»

Земский почтальон трудится в отделении почтовой связи больше 20 лет. Ценит живое общение с людьми и очень любит свою работу.

Жительница Волгоградской области из посёлка Ленина Котельниковского района Татьтяна Паллина участвует в финале конкурса «Народный почтальон». Голосование продлится по 25 мая, и у земляков есть время, чтобы поддержать волгоградку.

Земский почтальон трудится в отделении почтовой связи больше 20 лет. Ценит живое общение с людьми и очень любит свою работу. В числе изданий, которые она доставляет местным жителям — газета «Аргументы и Факты» — Нижнее Поволжье". Кроме того, сотрудница почты — активный общественник и талантливый человек, участвует в художественной самодеятельности, поёт и танцует.

На сегодняшний день за Татьяну Паллину проголосовали 742 человека, она на третьем месте после Анны Ротань из ДНР Веры Чуевой из Белгородской области.

В конкурсе участвуют почтальоны, работающие в сельской местности и малых городах. Финалисты уже прошли региональный этап. Проголосовать за представителя Волгоградской области можно по ссылке.

В 2025 году регион представлял в конкурсе Павел Попов из хутора Дурновский Новоаннинского района. Ему совсем немного не хватило поддержки земляков, он завоевал «серебро». Татьяна Паллина может стать «золотым» участником.