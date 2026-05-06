Увеличился размер платы за пребывание ребёнка в детском саду Воронежа

Новые тарифы начали действовать с 20 апреля.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже на 4% выросла стоимость пребывания ребёнка в детском саду. Новые тарифы начали действовать с 20 апреля. Об этом рассказали в городском управлении образования и молодёжной политики.

Сумма, которую родителям придётся заплатить, зависит от того, сколько времени ребёнок будет находиться в учреждении:

1 147 рублей — за кратковременное пребывание (до 5 часов в день);

3 439 рублей — за группу сокращённого дня (8−10-часов);

4 586 рублей — за ребёнка, записанного в группу полного дня (12 часов);

4 815 рублей — за круглосуточное пребывание (24 часа).

В управлении образования отметили, что повышение родительской платы обусловлено необходимостью сохранить качественное питание детей в условиях инфляции. Кроме того, денежные средства также направляются на закупку необходимых хозяйственно-бытовых принадлежностей для обслуживания воспитанников учреждений. Все ранее установленные льготы по родительской плате при этом продолжают действовать.