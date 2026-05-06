Жителям Нижнего Новгорода представили программу мероприятий на 9 мая

9 мая в Нижнем Новгороде пройдут мероприятия в честь 81-й годовщины Великой Победы. Программу опубликовала пресс-служба мэрии.
Главной праздничной площадкой станет Парк Победы — откроет насыщенную программу оркестр Кстовского военного училища. Затем на сцену выйдут другие музыканты и артисты, в том числе танцевальный коллектив «Сударушка» и ансамбль народной песни «Любава». Изюминкой мероприятия станет премьера хорового спектакля «Горький. В тени войны», который представят камерный хор «Нижний Новгород» и ансамбль «Стайл-квартет». Завершением праздника в Парке Победы станет народный концерт «Военные песни у Кремля».
Программу, посвященную 9 мая, для нижегородцев и гостей города также подготовил парк «Швейцария». За планетарием № 1 пройдет военно-историческая реконструкция «Горьковчане против диверсантов: оборона города». На центральной площади перед гостями выступят группа ВА-БАНКЪ с участием Александра Скляра, оркестр Росгвардии, вокально-инструментальные ансамбли, кавер-группы и другие нижегородские исполнители. Здесь же можно будет подкрепиться на полевой «Кухне победы». А у детского центра «Вега» пройдут творческие мастер-классы и военно-историческая выставка «Оружие России — оружие Победы».
8 и 9 мая в 11:00 и 15:00 соответственно в нижегородском планетарии им. Георгия Гречко можно будет посетить визуальный перформанс «Стихи. Победа. Звезды». Под звездным куполом актеры «Театрального пространства» Ильи Быкова прочтут стихи военных лет. В программу также включили полнокупольный фильм «Звезды Великой Победы».
9 и 10 мая в 15:00 в театре «Комедiя» состоится концерт «В городском саду играет…». Ведущие актеры, среди которых будут Максим Михалев, Полина Лобода, Илья Попенков, Мария Коноваленко и др., исполнят песни военных и послевоенных лет.
Праздничные мероприятия пройдут и в других культурных учреждениях и общественных пространствах города. Ознакомиться с полной программой событий можно на сайте мэрии.
