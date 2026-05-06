В Суровикинском районе подросток без прав устроил погоню с полицией — видео

В Суровикинском районе Волгоградской области экипаж ДПС пустился в погоню за автомобилем Skoda Rapid, водитель которого проигнорировал требование остановиться. Нарушителем оказался 16-летний подросток без прав, а в салоне находилась его 24-летняя знакомая — именно она арендовала машину и передала руль юноше.