В Суровикинском районе подросток без прав устроил погоню с полицией — видео

Полицейские повредили колесо автомобиля, только после этого 16-летний водитель остановился.

В Суровикинском районе Волгоградской области экипаж ДПС пустился в погоню за автомобилем Skoda Rapid, водитель которого проигнорировал требование остановиться. Нарушителем оказался 16-летний подросток без прав, а в салоне находилась его 24-летняя знакомая — именно она арендовала машину и передала руль юноше.

Ночью 4 мая сотрудники отдельного батальона ДПС заметили на трассе Skoda Rapid, выезжавшую из посёлка в сторону федеральной трассы. На законное требование остановиться водитель ответил резким ускорением и попыткой скрыться. Спецсигналы, погоня, опасные манёвры — нарушитель продолжал уходить, пока полицейские не открыли огонь по колесу. Только повреждённая шина заставила иномарку остановиться.

За рулём оказался 16-летний подросток, который не имел водительского удостоверения. Его 24-летняя спутница, взявшая машину в аренду, добровольно отдала управление молодому человеку. Подросток на допросе признался: хотел просто покататься, а завидев патруль, испугался ответственности и решил бежать, — уточнили в региональном главке МВД.

Теперь юному лихачу грозят административные штрафы за управление без прав и неподчинение требованию полиции. Знакомую привлекут по статье за передачу управления лицу, заведомо не имеющему прав.

Кроме того, полиция решает вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к ответу за ненадлежащее воспитание. Машина отправлена на штрафстоянку.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о правоохранителях, загнавших в тупик лихача из Волжского.