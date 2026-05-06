Пассажирское электросудно «Петергоф» будет курсировать в Нижнем Новгороде

Электросудно «Петергоф» будут эксплуатировать в Нижнем Новгороде. Двухпалубное электросудно с гибридной силовой установкой рассчитано на перевозку 140 пассажиров, сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
На борту оборудованы три салона различного уровня комфорта и открытые прогулочные палубы в носовой и кормовой частях.
Работать судно в электрическом режиме может до 8 часов, а гибридная схема позволяет увеличить это время до 20 часов. При движении судно практически не создает шума и вибраций, на борту отсутствует запах переработанного топлива.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что «Валдаи» и «Метеоры» открыли сезон навигации в Нижегородской области.