Пассажирское электросудно «Петергоф» будет курсировать в Нижнем Новгороде

Двухпалубное электросудно рассчитано на перевозку 140 пассажиров.

Источник: Нижегородская правда

Электросудно «Петергоф» будут эксплуатировать в Нижнем Новгороде. Двухпалубное электросудно с гибридной силовой установкой рассчитано на перевозку 140 пассажиров, сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

На борту оборудованы три салона различного уровня комфорта и открытые прогулочные палубы в носовой и кормовой частях.

Работать судно в электрическом режиме может до 8 часов, а гибридная схема позволяет увеличить это время до 20 часов. При движении судно практически не создает шума и вибраций, на борту отсутствует запах переработанного топлива.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что «Валдаи» и «Метеоры» открыли сезон навигации в Нижегородской области.