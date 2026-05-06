Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Геленджике определили лидеров гастрономического конкурса «Лавры»

В финал вышли повара из четырех городов России.

Источник: Национальные проекты России

Заключительные этапы национального гастрономического конкурса «Лавры» состоялись в Геленджике в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в городской администрации.

В полуфинале встретились 16 поваров. Их оценивали 11 судей — технических и дегустационных. Участники готовили блюда из местных продуктов, демонстрируя умение работать с региональной кухней. Параллельно с конкурсом в рамках деловой программы эксперты индустрии обсуждали ключевые вопросы гастрономической отрасли.

Финалистами стали повара из Москвы, Шерегеша, Кемерова и Геленджика. По итогам в конкурсе победил Ален Лукиных из Геленджика, который в прошлом году вошел в четверку финалистов.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.