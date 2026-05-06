В Геленджике определили лидеров гастрономического конкурса «Лавры»

Заключительные этапы национального гастрономического конкурса «Лавры» состоялись в Геленджике в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в городской администрации.
В полуфинале встретились 16 поваров. Их оценивали 11 судей — технических и дегустационных. Участники готовили блюда из местных продуктов, демонстрируя умение работать с региональной кухней. Параллельно с конкурсом в рамках деловой программы эксперты индустрии обсуждали ключевые вопросы гастрономической отрасли.
Финалистами стали повара из Москвы, Шерегеша, Кемерова и Геленджика. По итогам в конкурсе победил Ален Лукиных из Геленджика, который в прошлом году вошел в четверку финалистов.
