В городе Калач-на-Дону построят дом для переселенцев

Муниципальные контракты на приобретение жилых помещений в строящемся доме были заключены еще в 2025 году. Жители получат квартиры с полной отделкой. Там уже будут установлены сантехника, радиаторы, межкомнатные двери, плиты. Также благоустроят придомовую территорию. Во дворах появятся детские площадки, зеленые зоны и парковки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал этого года.