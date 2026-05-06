В городе Калач-на-Дону построят дом для переселенцев

Строительство дома для переселенцев из двух аварийных домов началось в городе Калач-на-Дону Волгоградской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном комитете строительства.
Муниципальные контракты на приобретение жилых помещений в строящемся доме были заключены еще в 2025 году. Жители получат квартиры с полной отделкой. Там уже будут установлены сантехника, радиаторы, межкомнатные двери, плиты. Также благоустроят придомовую территорию. Во дворах появятся детские площадки, зеленые зоны и парковки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал этого года.
После принятия жилых помещений в муниципальную собственность начнется работа по предоставлению их переселенцам. До конца года планируется переселить 38 человек и расселить свыше 800 кв. м непригодного для проживания жилья.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.