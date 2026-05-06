Евгений Водолазкин стал лауреатом Платоновской премии 2026 года в Воронеже

Торжественная церемония вручения премии, которая включает диплом, памятный знак и денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей, пройдет в рамках XV Международного Платоновского фестиваля искусств. Фестиваль откроется в Воронеже 30 мая. В течение месяца на форуме состоятся десятки событий с участием артистов из пяти стран: спектакли, концерты академической музыки и джаза, а также две выставки российских художников и масштабная книжная ярмарка.