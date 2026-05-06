Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дачникам рассказали, когда обрабатывать участки от вредителей

Чаплин: обрабатывать участки от вредителей во время цветения нельзя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Садоводам не следует обрабатывать участки от вредителей в период цветения растений, рассказал председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Многие дачники совершают ошибку: ждут устойчивого тепла и начинают опрыскивание растений, когда почки уже тронулись в рост», — сказал Чаплин интернет-порталу NEWS.ru.

По его словам, защиту нужно начинать гораздо раньше и проводить поэтапно. Первый этап начинается до появления почек, когда среднесуточная температура поднимается выше +4 градусов. В это время используют бордоскую жидкость или медный купорос: они уничтожают споры грибков, тлю и клещей.

«Второй этап обработки растений на дачном участке наступает с появлением зеленого конуса, когда почки трогаются в рост. В это время просыпаются долгоносики, пилильщики и листовертки. Здесь уже можно подключать современные инсектициды», — пояснил Чаплин.

Он добавил, что третий этап наступает во время появления бутонов роз, а четвертый — после опадения лепестков. Пока деревья цветут, все опрыскивания необходимо прекратить, иначе можно отравить пчел и остаться без урожая, подчеркнул депутат.