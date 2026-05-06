Ивану Гелю вынесут приговор за гибель подчиненного в пожаре

Тем временем на процессе были заслушаны многочисленные свидетели, исследованы другие письменные доказательства. Стороны обвинения, потерпевших и защиты оценивали их по-разному. В частности, адвокат Ивана Геля Михаил Расстрыгин считал, что произошедшая трагедия — гибель Александра Переярина — была несчастным случаем, и вины его подзащитного, подсудимого главы района, в этом не было. В свою очередь, и обвинение, и представитель потерпевших Юрий Букаев настаивали на том, что смерть начальника отдела администрации района стала следствием того, что он и другие подчиненные Ивана Геля вынуждены были тушить ландшафтные пожары, следуя указаниям главы района, что не входило в их должностные обязанности.