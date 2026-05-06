В Калининградской области проводят ракетостроительный чемпионат для школьников и студентов

«Калининградский космодром» объединил 143 участников из разных уголков региона.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области проводят ракетостроительный чемпионат, в нем участвуют 143 школьника и студента из 10 муниципалитетов. Открытие прошло на территории авиаклуба «Гвардейский» в поселке Борское. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, количество участников увеличилось с прошлого раза на 45 человек.

Чемпионат объединил два всероссийских конкурса: ракетостроительный чемпионат «Реактивное движение» и региональный этап чемпионата «Воздушно-инженерной школы». Первый проводится по направлениям «Водные ракеты» и «Твердотопливные ракеты». В рамках второго дети разрабатывают учебные ракеты с бортовой электроникой для полета на высоту 400 метров и аппарат-пикоспутник.

Министр образования Светлана Трусенева наградила финалистов Всероссийского ракетостроительного чемпионата «Реактивное движение» в треке «Водная ракета, вторая ступень». Ими стали ученик 9 класса гимназии № 40 им. Ю. А. Гагарина Калининграда Андрей Межебицкий и ученики школы № 58 Никита Елисеев, Милана Косарева и Тимофей Крайнюченко.

В рамках соревнований прошла выставка моделей ракет и БПЛА, серия мастер-классов.

