В Калининградской области проводят ракетостроительный чемпионат для школьников и студентов

В Калининградской области проводят ракетостроительный чемпионат, в нем участвуют 143 школьника и студента из 10 муниципалитетов. Открытие прошло на территории авиаклуба «Гвардейский» в поселке Борское. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, количество участников увеличилось с прошлого раза на 45 человек.