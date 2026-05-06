Кадровый центр Нижегородской области трудоустроил более 4 тыс. человек

Более 4 тыс. жителей Нижегородской области нашли работу в первом квартале этого года при поддержке сотрудников регионального кадрового центра «Работа России», созданного по нацпроекту «Кадры». Число трудоустроенных в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе правительства региона.
При содействии службы занятости жители нашли работу в таких ключевых сферах, как промышленность, ЖКХ, сельское хозяйство, строительство, а также в социальной сфере, образовании, культуре и спорте. Лидерами трудоустройства в первом квартале стали филиалы службы занятости в Нижнем Новгороде: Кстовский, Сормовский и Нагорный. Среди районных подразделений наиболее высокие результаты показали филиалы в Павлове, Выксе, Городце и Урене.
«За каждым трудоустроенным нижегородцем стоит кропотливая работа карьерных консультантов. Они подходят к соискателям адресно: для каждого человека разрабатывают персональный маршрут, который учитывает его навыки, пожелания и жизненные обстоятельства», — отметила и. о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.
Специалисты кадрового центра помогают в подборе вакансий, составлении резюме и подготовке к собеседованию, а также предлагают психологическую поддержку и профориентационные мероприятия.
«Высокие показатели трудоустройства сочетаются с низким уровнем официальной безработицы: сегодня в регионе зарегистрировано более 200 безработных. Это связано с тем, что мы помогаем не только гражданам, состоящим на учете, но и тем, кто хочет сменить работу на более подходящую, не вставая на учет. Граждане, испытывающие длительные трудности с трудоустройством, требуют более пристального внимания специалистов. При необходимости мы предлагаем соискателям программы повышения квалификации или переобучения. В настоящее время идет прием заявок на обучение востребованным профессиям в ходе нацпроекта “Кадры”. Нижегородцам доступно более 100 программ», — рассказал министр демографии и развития человеческого капитала региона Игорь Пантюхин.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.