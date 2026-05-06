На здании лодочной станции в Пионерском нарисовали мурал с изображением космонавта Алексея Леонова

Торжественное открытие состоится 30 мая.

На здании лодочной станции в Пионерском нарисовали мурал с изображением космонавта Алексея Леонова. Информацию об этом опубликовали на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».

«Тематика мурала выбрана не случайно. Алексей Архипович был идейным вдохновителем детской парусной регаты, которая проводится на побережье Пионерского более десяти лет. Он в течение нескольких лет лично присутствовал на этом спортивном водном состязании», — рассказали в администрации муниципалитета.

Торжественное открытие мурала состоится 30 мая. В этот день отметят 92 года со дня рождения Алексея Леонова.

Мурал с изображением известного космонавта также есть в Калининграде. Его нанесли на фасад жилого дома на пересечении проспекта Мира и улицы Космонавта Леонова в 2018 году. Автором мурала является художник Глеб Михайлов.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
