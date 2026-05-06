Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экспорт мороженого из Пермского края увеличился в 1,3 раза

С 1 января по 6 мая 2026 года из Пермского края было отправлено 21,32 тонн мороженого в Республику Беларусь. Это в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года — тогда было отправлено 16,25 тонн. Об этом сообщает пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Источник: Коммерсантъ

С 1 января по 6 мая 2026 года из Пермского края было отправлено 21,32 тонн мороженого в Республику Беларусь. Это в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года — тогда было отправлено 16,25 тонн. Об этом сообщает пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

4 мая ведомство проконтролировало отправку в Беларусь 6,90 тонн пермского мороженого. Партия соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза.

Отметим, что в Пермском крае производством мороженого занимается хладокомбинат «Созвездие», входящий в удмуртский холдинг «Комос групп».

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше