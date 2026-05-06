Главные новости к вечеру 6 мая 2026 года

Врио главы Дагестана Щукин отправил в отставку правительство республики
Врио главы Дагестана Федор Щукин отправил в отставку правительство республики, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на указ.
Трамп пригрозил бомбардировками, если Иран не согласится на условия США
Число пострадавших при атаке ВСУ на Чувашию выросло до 35
В результате атаки на регион пострадали 35 человек, еще двое погибли, уточнил республиканский минздрав. Состояние троих раненых остается тяжелым, в больницах находятся 11 пострадавших.
Молдавия подпишет соглашение об обороне с Польшей
Молдавия подпишет с Польшей соглашение о сотрудничестве в области обороны. Постановление о начале переговоров по нему приняло правительство республики.
ВС России нанесли удары по цехам сборки БПЛА и складам горючего ВСУ
Российские военные атаковали цехи сборки украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Также армия ударила по складам горючего и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 156 районах.