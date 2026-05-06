Александра Пахмутова прогулялась по Волгограду под руку с губернатором

По данным администрации региона, Александра Николаевна планирует пробыть на малой родине несколько дней — в период праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Заслуги знаменитой уроженки Сталинграда в современном Волгограде чтят и помнят. По инициативе губернатора Андрея Бочарова в регионе учреждены несколько именных премий и стипендий для творческой молодежи, проводится ежегодный музыкальный фестиваль; именем Александры Николаевны названы школа-тысячник и сквер на склоне реки Царицы в Ворошиловском районе Волгограда.